Кулеба: отказ Nestle уйти из России позволяет Москве продолжать войну в Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на отказ Nestle прекратить свою деятельность в России. По его словам, таким образом компания позволяет Москве продолжать войну в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы .

"Еще не поздно передумать, Nestle", - добавил министр, приложив к посту фотографию убитого ребенка.

Глава МИД подчеркнул, что отказ Nestle уйти из России наносит долгосрочный ущерб репутации компании, который пропорционален огромным масштабам военных преступлений Москвы в Украине.

"Отказавшись прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет России продолжать агрессивную войну в Европе", - написал Кулеба.

Напомним, об отказе Nestle уйти из России сегодня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он выразил надежду, что компания изменит свое решение.

Nestle - швейцарская международная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания, в том числе для детей.

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