Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о планах провести саммита Люблинского треугольника на уровне президентов. Но не уточнил, когда он может пройти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

По его словам, за полтора года были созданы новые форматы с участием Украины. Среди них - Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией и Крымская платформа.

"Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

Кулеба также добавил, что новые альянсы укрепляют национальную безопасность Украины и безопасность региона уже сегодня.