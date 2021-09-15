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Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов

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Киев, Среда 15 сентября 2021 17:51
Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о планах провести саммита Люблинского треугольника на уровне президентов. Но не уточнил, когда он может пройти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

По его словам, за полтора года были созданы новые форматы с участием Украины. Среди них - Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией и Крымская платформа.

"Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

Кулеба также добавил, что новые альянсы укрепляют национальную безопасность Украины и безопасность региона уже сегодня.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил провести встречу Люблинского треугольника на уровне глав правительств, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень.

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Дмитрий Кулеба Люблинский треугольник
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Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов
Кулеба объявил о планах провести Люблинский треугольник на уровне президентов
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