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Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів

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Київ, Середа 15 вересня 2021 17:51
Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про плани провести саміту Люблінського трикутника на рівні президентів. Але не уточнив, коли він може пройти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

За його словами, за півтора року були створені нові формати за участю України. Серед них - Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадрига з Туреччиною і Кримська платформа.

"Глава МЗС України розповів про плани провести саміт глав держав Люблінського трикутника", - йдеться в повідомленні.

Кулеба також додав, що нові альянси зміцнюють національну безпеку України і безпеку регіону вже сьогодні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував провести зустріч Люблінського трикутника на рівні глав урядів, щоб вивести співпрацю на новий рівень.

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Дмитро Кулеба Люблінський трикутник
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Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів
Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів
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