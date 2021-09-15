Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про плани провести саміту Люблінського трикутника на рівні президентів. Але не уточнив, коли він може пройти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
За його словами, за півтора року були створені нові формати за участю України. Серед них - Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадрига з Туреччиною і Кримська платформа.
"Глава МЗС України розповів про плани провести саміт глав держав Люблінського трикутника", - йдеться в повідомленні.
Кулеба також додав, що нові альянси зміцнюють національну безпеку України і безпеку регіону вже сьогодні.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував провести зустріч Люблінського трикутника на рівні глав урядів, щоб вивести співпрацю на новий рівень.