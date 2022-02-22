Кулеба объяснил отзыв поверенного из РФ: отношения с Москвой опустились ниже дна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отзыв временного поверенного в делах Украины из России. По его мнению, после признания так называемых "ЛДНР" отношения между странами "опустились ниже дна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Уже сейчас временный поверенный находится в пути в Украину. Это не просто так. Это в дипломатии жесткий сигнал, что отношения между странами опустились ниже дна", - отметил министр.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел отозвало из Москвы Василия Покатило - временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации. Решение принято из-за необходимости консультаций в связи с российским признанием так называемых "ЛДНР".

Кроме того, МИД обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением о разрыве дипломатических отношений с Россией.