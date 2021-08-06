UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба объяснил формат Крымской платформы: все подробности

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил формат Крымской платформы. Он рассказал, как пройдет мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в комментарии "ТСН".

Дата и место

Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый".

"Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций", - сообщил Кулеба.

План мероприятия

Будет официальная часть, где выступит президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы.

"Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию", - сообщил Кулеба.

Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит Офис Крымской платформы.

Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма,
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона,
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Напомним, участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымДмитрий Кулеба