Кулеба объяснил формат Крымской платформы: все подробности

Дата и место

Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый".

"Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций", - сообщил Кулеба.

План мероприятия

Будет официальная часть, где выступит президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы.

"Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию", - сообщил Кулеба.

Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит Офис Крымской платформы.

Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели: