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Кулеба обсудил кандидатство Украины в Евросоюзе с главой МИД Нидерландов

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой. Они обсудили перспективы евроинтеграции украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины в Twitter.

"В разговоре с Вопке Хукстрой подробно обсудили подготовку к саммиту ЕС, на котором будет решаться судьба статуса кандидата для Украины", - рассказал Кулеба.

Также он призвал Нидерланды начать поставки тяжелого вооружения для ВСУ и поблагодарил за помощь в расследовании военных преступлений российских солдат в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Также мы писали, что в понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

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УкраинаНидерландыДмитрий КулебаВступление в ЕС