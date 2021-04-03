Кулеба обсудил с главой ОБСЕ стягивание войск России к границе с Украиной

Кулеба рассказал главе ОБСЕ о том, что в последние недели Россия усилила свою пропаганду и распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украины к эскалации на Донбассе. Он заверил, что подобные обвинения со стороны России являются безосновательными, потому что Украина хочет решить конфликт дипломатическим путем.

"Мы все должны оставаться очень бдительными и стойкими. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену", - заявил глава МИД.

Со своей стороны Линде выразила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Кулеба призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы, чтобы "пристально следить за каждым шагом России".

"И если есть сейчас место, где это внимание нужно больше, чем где-либо, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией", - подчеркнул он.