Кулеба об обстреле британского корабля возле Крыма: наглядное доказательство украинской позиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент в Черном море. Вблизи оккупированного Крыма российские войска обстреляли британский корабль .

Об это он написал в Twiiter .

По словам министра, сегодняшний инцидент доказывает, что Россия ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - сказал Кулеба.