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Кулеба обратился к России: остановите фабрику фейков

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 15:56
Кулеба обратился к России: остановите фабрику фейков Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на фейковые российские заявления о якобы агрессии со стороны украинских военных. Он призвал Россию остановить свою фабрику фейков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы МИД.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий, не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков",- заявил Кулеба.

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Напомним, сегодня Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта.

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