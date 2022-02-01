Кулеба обратился к Германии: из сложной ситуации можно выйти, только приняв трудные решения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Германии с четким посланием. По его словам, Берлин может выйти из сложной ситуации, только приняв сложные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы польскому изданию Rzeczpospolita .

"Наши отношения с Германией гораздо шире. Я доверяю министру иностранных дел Германии (Анналене Бербок - ред.)", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что Украина не согласна с Германией по многим ключевым вопросам. Среди них министр выделил позицию Берлина по "Северному потоку-2" и поставкам оружия украинским военным.

"У меня есть очень четкое послание для Германии: из чрезвычайно сложной ситуации можно выйти, только приняв очень трудные решения. Мы не решим эту проблему, только продолжая текущую политику. Надеюсь, в Берлине это поймут, что мы сможем с ними конструктивно работать", - резюмировал Кулеба.