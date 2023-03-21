Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту створення спецтрибуналу

Він закликав главу Європарламенту посилити зусилля у боротьбі з безкарністю російського керівництва.

"Після відповідної резолюції Європарламенту ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну. Євродепутати закликали надати Україні військову допомогу, посилити санкції проти Росії, а також готуватися до переговорів щодо вступу до ЄС.

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