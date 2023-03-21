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Кулеба обсудил с президентом Европарламента создание спецтрибунала

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Киев, Вторник 21 марта 2023 15:00
Кулеба обсудил с президентом Европарламента создание спецтрибунала Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с президентом Европейского парламента Робертой Метцолой создание специального трибунала для наказания российских военных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Он призвал главу Европарламента усилить усилия по борьбе с безнаказанностью российского руководства.

"После соответствующей резолюции Европарламента мы скоординировали шаги по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину. Евродепутаты призвали предоставить Украине военную помощь, ужесточить санкции против России, а также готовиться к переговорам по вступлению в ЕС.

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