Кулеба обсудил с президентом Европарламента создание спецтрибунала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с президентом Европейского парламента Робертой Метцолой создание специального трибунала для наказания российских военных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Он призвал главу Европарламента усилить усилия по борьбе с безнаказанностью российского руководства.

"После соответствующей резолюции Европарламента мы скоординировали шаги по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину. Евродепутаты призвали предоставить Украине военную помощь, ужесточить санкции против России, а также готовиться к переговорам по вступлению в ЕС.

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