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Кулеба обговорив з головою МЗС Іспанії військову допомогу Україні

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Міністри обговорили військову допомогу бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського дипломатичного відомства у Twitter.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, який засудив російський ракетний терор і висловив співчуття жертвам. Він підтвердив, що Іспанія посилить свою політичну, економічну та військову підтримку. Ми обговорили наступний пакет військової допомоги Іспанії для України", - написав Кулеба за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія відправила в Україну п'ятий транспортний літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Також ми писали, що Іспанія навчатиме українських військових управлінню танків.

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ІспаніяДмитро КулебаМИД УкраиныВійськова допомога