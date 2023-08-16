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Кулеба обговорив формулу миру з генсеком Ради співробітництва країн Перської затоки

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Середа 16 серпня 2023 20:05
Кулеба обговорив формулу миру з генсеком Ради співробітництва країн Перської затоки Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем Ради співробітництва країн Перської затоки Джасемом Мухаммедом аль-Будайві. Однією з тем обговорень стала формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter .

"Я зателефонував генеральному секретареві Джасему Мухаммеду аль-Будайві, щоб вивчити нові можливості для розвитку відносин між Україною та Радою співробітництва країн Перської затоки. Ми також зосередилися на розширенні міжнародної коаліції на підтримку формули миру президента Володимира Зеленського", - написав глава МЗС.

У свою чергу у Раді співробітництва країн Перської затоки за підсумками переговорів між Кулебою та аль-Будайві наголосили, що їхнє об'єднання підтримує мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.

Також в організації заявили про важливість відновлення постачання українського зерна через Чорне море.

Варто зауважити, що до Ради співробітництва країн Перської затоки входять: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівська Аравія.

Формула миру

Нагадаємо, минулого року Україна оприлюднила формулу миру, спрямовану на завершення війни з Росією. Вона складається з 10 пунктів.

Наразі українські дипломати намагаються переконати якнайбільше країн підтримати таку ініціативу. При цьому восени очікується проведення Глобального саміту миру, на якому лідери низки країн обговорять формулу миру.

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