Кулеба - новому главі МЗС Італії: безумовним пріоритетом зараз є ППО для України

Зараз для України найвищим пріоритетом є якнайшвидше отримання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Я ціную Антоніо Таджані, який провів зі мною свій перший дзвінок в якості нового міністра закордонних справ Італії", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що це яскрава ознака пріоритетів нової влади. Кулеба побажав йому успіхів у його починаннях і наголосив, що зараз для України найвищим пріоритетом є якнайшвидше отримання систем ППО.