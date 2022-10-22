UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба - новому главі МЗС Італії: безумовним пріоритетом зараз є ППО для України

Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Зараз для України найвищим пріоритетом є якнайшвидше отримання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Я ціную Антоніо Таджані, який провів зі мною свій перший дзвінок в якості нового міністра закордонних справ Італії", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що це яскрава ознака пріоритетів нової влади. Кулеба побажав йому успіхів у його починаннях і наголосив, що зараз для України найвищим пріоритетом є якнайшвидше отримання систем ППО.

Нагадаємо, що новий уряд Італії на чолі з Джорджею Мелоні склав присягу. Президент України Володимир Зеленський вже привітав першу в історії Італії жінку прем'єра.

Раніше Джорджа Мелоні заявила про свою повну підтримку Києва після отримання поздоровлень від президента України Володимира Зеленського з її перемогою на виборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяДмитро КулебаВійна в Україні