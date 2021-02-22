Кулеба о "нормандском формате": советники общаются почти каждый день

"Нормандский" формат переговоров по Донбассу на уровне глав МИД заморожен из-за позиции России, но коммуникация между советниками происходит почти каждый день.

Он пояснил, что из-за позиции Сергея Лаврова нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. "Но советники работают, процесс очень живой, поверьте мне, - почти каждый день происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед", - сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Украина жестко защищает свои "красные линии" и не отступит от них, несмотря на то, что представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак жестко проталкивает свое видение.

"Поэтому процесс движется очень сложно", - объяснил Кулеба.

По словам министра, одной из главных проблем на переговорах является стремление России позиционировать себя как посредника, настаивая на признании статуса боевиков "Л/ДНР" в Трехсторонней контактной группе. Также россияне не согласны с тем, что перед выборами в ОРДЛО граница с Россией должна быть взята Украиной под контроль.

"Андрею Ермаку (руководителю Офиса Президента - ред.), представляющему Украину, трудно постоянно кругами проходить это общение, но он очень четко и жестко держит там позицию. Действительно, оно выглядит так, как будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это намного лучше, чем если бы мы сказали: "Окей, давайте на ваших условиях - и пошли вперед". Мы этого никогда не сделаем, потому что это принципиальные моменты, это очень серьезные вещи, которые касаются непосредственно Украинского государства и его национальной безопасности", - добавил Кулеба.