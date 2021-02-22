Кулеба про "нормандський формат": радники спілкуються майже щодня

Він пояснив, що через позицію Сергія Лаврова нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ заморожений. "Але радники працюють, процес дуже жвавий, повірте мені, - майже щодня відбувається комунікація в спробах знайти щось спільне, якийсь знаменник, який дозволить рухатися вперед", - сказав Кулеба.

При цьому він наголосив, що Україна жорстко захищає свої "червоні лінії" і не відступить від них, попри те, що представник РФ в нормандському форматі Дмитро Козак жорстко проштовхує своє бачення.

"Тому процес рухається дуже складно", - пояснив Кулеба.

За словами міністра, однією з головних проблем на перемовинах є прагнення Росії представити себе як посередника, наполягаючи на визнанні статусу бойовиків "Л/ДНР" в Тристоронній контактній групі. Також росіяни не згодні з тим, що перед виборами в ОРДЛО кордон з Росією має бути взятий Україною під контроль.

"Андрію Єрмаку (керівнику Офісу Президента - ред.), який представляє Україну, важко постійно колами проходити це спілкування, але він дуже чітко і жорстко тримає там позицію. Дійсно, воно виглядає так, як ніби нічого нікуди не рухається, але, погодьтеся, що це набагато краще, ніж якби ми сказали: "Окей, давайте на ваших умовах - і пішли вперед". Ми цього ніколи не зробимо, тому що це принципові моменти, це дуже серйозні речі, які стосуються безпосередньо Української держави та її національної безпеки", - додав Кулеба.