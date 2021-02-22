Кулеба про "нормандський формат": радники спілкуються майже щодня
"Нормандський" формат перемовин щодо Донбасу на рівні глав МЗС заморожений через позицію Росії, але комунікація між радниками відбувається майже щодня.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
Він пояснив, що через позицію Сергія Лаврова нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ заморожений. "Але радники працюють, процес дуже жвавий, повірте мені, - майже щодня відбувається комунікація в спробах знайти щось спільне, якийсь знаменник, який дозволить рухатися вперед", - сказав Кулеба.
При цьому він наголосив, що Україна жорстко захищає свої "червоні лінії" і не відступить від них, попри те, що представник РФ в нормандському форматі Дмитро Козак жорстко проштовхує своє бачення.
"Тому процес рухається дуже складно", - пояснив Кулеба.
За словами міністра, однією з головних проблем на перемовинах є прагнення Росії представити себе як посередника, наполягаючи на визнанні статусу бойовиків "Л/ДНР" в Тристоронній контактній групі. Також росіяни не згодні з тим, що перед виборами в ОРДЛО кордон з Росією має бути взятий Україною під контроль.
"Андрію Єрмаку (керівнику Офісу Президента - ред.), який представляє Україну, важко постійно колами проходити це спілкування, але він дуже чітко і жорстко тримає там позицію. Дійсно, воно виглядає так, як ніби нічого нікуди не рухається, але, погодьтеся, що це набагато краще, ніж якби ми сказали: "Окей, давайте на ваших умовах - і пішли вперед". Ми цього ніколи не зробимо, тому що це принципові моменти, це дуже серйозні речі, які стосуються безпосередньо Української держави та її національної безпеки", - додав Кулеба.
Нагадаємо, Кулеба також заявив, що Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи". Міністр розповів, що отримує з різних відкритих і закритих каналів інформацію про те, який "кіпіш" і нервову реакцію викликають такі дії України в Російській Федерації.