ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба о Нормандии и Минске: одни из самых непредсказуемых процессов

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ожидать прогнозов нормандськой встречи нет смысла. Также и в отношении минского процесса.

Самые читаемые новости

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Когда вы спрашиваете о том, стоит ли ждать новостей, то я отвечу, что в моей дипломатической практике Нормандия и Минск - одни из наименее прогнозируемых процессов. Мы очень тяжело подходили к вопросу прекращения огня", - сказал он.

У Кулебы были сомнения, что россияне пойдут на прекращение огня на Донбассе, но все же его объявили.

"Оружие не замолчало полностью. К сожалению, есть обстрелы, и потери есть. Но никто не будет спорить, что интенсивность боевых действий впервые за почти семь лет войны настолько долго держится на уровне почти полного прекращения огня", - добавил Кулеба.

Напомним, в течение минувших суток, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Ни один военнослужащий не пострадал.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нормандский форматДмитрий Кулеба