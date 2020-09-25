Кулеба о непризнании инаугурации Лукашенко: порой надо проявлять принципы

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию Украины на тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси. Он заявил, что Украина находится на стороне белорусского народа.

Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он отметил, что в этом вопросе надо проявить принципы.

"Но инаугурация, которая произошла, не означает признание господина Лукашенко легитимным главой Беларуси. Но у нас 1000 км границ, у нас влияние России в Приднестровье. Вместе с тем, мы должны быть на стороне народа. Мы осознаем риски, но порой нужно проявлять принципы", - сказал Кулеба.

Напомним, Украина не признала легитимность Лукашенко. В то же время в заявлении МИД говорится, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

В МИД Беларуси заявили, что позиция Украины призвана "угодить модным трендам".

Как известно, 23 сентября Лукашенко, по официальным данным Центризбиркома, победил на президентских выборах, принял присягу президента. Однако инаугурация проводилась тайно. О ней официально объявили только после присяги.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.

В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.

В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран

При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.

Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.

Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует

Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.

Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации

В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.

Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России