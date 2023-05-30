Кулеба назвав три кроки до успіху саміту НАТО щодо членства України

Чиновник зазначив, що звернувся з відповідними ініціативами до голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу напередодні їхньої зустрічі в столиці Норвегії.

"Я звернувся до всіх 31 міністрів закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло", - розповів Кулеба.

Так, міністр озвучив три кроки до успіху Вільнюського саміту:

Зміцнення інституційних зв'язків та допомоги Україна - НАТО Зробити крок до членства України Забезпечити гарантії безпеки на шляху України до НАТО.

Що очікує Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Альянс надати Україні чіткий "графік вступу". Він очікує, що це відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як зазначав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, запрошення України до Північноатлантичного альянсу може стати ключовим чинником для закінчення війни РФ проти нашої країни.

Питання про відносини України з НАТО обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі у липні, і докладніше про захід - читайте у матеріалі РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО і чого чекати від Альянсу".