Кулеба назвав Путіна "політичною твариною": Якщо чує силу - змушений відступитися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-партнери у наданні допомоги Києву не зволікати та відкинути острах, позаяк російський диктатор Володимир Путін відчуває реакцію світу на військову агресію Москви як "політична тварина", та діє відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України в ефірі CNN .

Український міністр висловив вдячність американській стороні за затвердження пакета фінансування військової допомоги. Коментуючи паузу з такою підтримкою через блокування законопроекту в Палаті представників з боку "республіканців" чиновник зазначив, що "краще пізно, ніж ніколи".

Також Кулеба додав, що весь світ "має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів".

"Усе, що ми втратили з осені і до сьогоднішнього дня - ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", - наголосив він.

За словами Кулеби, Київ потребує від партнерів "твердої віри в те, що перемога України досяжна", а також "відсутності страху перед Путіним".

"Оскільки Путін - політична тварина, що чує страх. І коли він його чує - стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес - він буде змушений відступитися", - заявив глава МЗС України.

Міністр акцентував, що Україна не збирається відмовлятися від боротьби з країною-агресором, позаяк "на кону - виживання нації, виживання суверенної держави".

Розблокування допомоги Україні від США

Нагадаємо, цього тижня Конгрес США після довгих місяців блокування допомоги Києву все ж ухвалив новий закон, у рамках якого на фінансування оборонної підтримки Україні було виділили понад 60 млрд доларів. Президент США Джо Байден 24 квітня підписав відповідний закон, та оголосив про виділення нового пакету допомоги на 1 млрд доларів.

Додамо, на засіданні у форматі "Рамштайн" США також оголосили про виділення найбільшого пакета допомоги на 6 мільярдів доларів.

Як американська допомога може змінити ситуацію на фронті в Україні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.