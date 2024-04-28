ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба назвав Путіна "політичною твариною": Якщо чує силу - змушений відступитися

Неділя 28 квітня 2024 09:06
UA EN RU
Кулеба назвав Путіна "політичною твариною": Якщо чує силу - змушений відступитися Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-партнери у наданні допомоги Києву не зволікати та відкинути острах, позаяк російський диктатор Володимир Путін відчуває реакцію світу на військову агресію Москви як "політична тварина", та діє відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України в ефірі CNN.

Український міністр висловив вдячність американській стороні за затвердження пакета фінансування військової допомоги. Коментуючи паузу з такою підтримкою через блокування законопроекту в Палаті представників з боку "республіканців" чиновник зазначив, що "краще пізно, ніж ніколи".

Також Кулеба додав, що весь світ "має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів".

"Усе, що ми втратили з осені і до сьогоднішнього дня - ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", - наголосив він.

За словами Кулеби, Київ потребує від партнерів "твердої віри в те, що перемога України досяжна", а також "відсутності страху перед Путіним".

"Оскільки Путін - політична тварина, що чує страх. І коли він його чує - стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес - він буде змушений відступитися", - заявив глава МЗС України.

Міністр акцентував, що Україна не збирається відмовлятися від боротьби з країною-агресором, позаяк "на кону - виживання нації, виживання суверенної держави".

Розблокування допомоги Україні від США

Нагадаємо, цього тижня Конгрес США після довгих місяців блокування допомоги Києву все ж ухвалив новий закон, у рамках якого на фінансування оборонної підтримки Україні було виділили понад 60 млрд доларів. Президент США Джо Байден 24 квітня підписав відповідний закон, та оголосив про виділення нового пакету допомоги на 1 млрд доларів.

Додамо, на засіданні у форматі "Рамштайн" США також оголосили про виділення найбільшого пакета допомоги на 6 мільярдів доларів.

Як американська допомога може змінити ситуацію на фронті в Україні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дмитро Кулеба Допомога Україні
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме