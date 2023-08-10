UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба назвав проривом для України саміт у Саудівській Аравії

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Мирний саміт у Саудівській Аравії, що відбувся минулими вихідними, став для України проривом, який показав можливість об'єднання країн навколо української формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо країна хоче бути на передньому краї світової політики, вона має стати учасником цих координаційних зустрічей", - сказав він, маючи на увазі переговори в Джидді та менш масштабний захід, що відбувся раніше цього літа в Копенгагені.

Кулеба зазначив, що кількість країн, зацікавлених в участі у мирних переговорах, різко зросла за останні тижні, додавши, що ці заходи закладають надважливе підґрунтя для майбутніх переговорів щодо мирного бачення України.

"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку", - сказав він.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Потім інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика і Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський уперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона містить 10 пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаСаудовская АравияВійна Росії проти України