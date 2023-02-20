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Кулеба назвав дві умови встановлення міцного миру з Росією

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для встановлення міцного миру у Східній Європі та на всьому Євроатлантичному просторі є кілька умов. Одне з них - трансформація Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю CNN.

"Що необхідно зробити для забезпечення міцного миру в регіоні і на всьому Євроатлантичному просторі? У цього питання дві відповіді. Перша - Україна має стати членом ЄС і НАТО. І друга - Росія повинна змінитися. І найбільш інтригуючі дебати будуть про те, що робити з Росією", - заявив міністр.

За його словами, Росія не може залишатися таким агресором, яким вона є зараз. І зміни не обов'язково мають бути організовані іншими країнами ззовні.

"Я думаю, що самі росіяни повинні задуматися про те, що потрібно змінити для повернення до нормального життя. Зрештою, стійкий мир буде можливий, коли Росія перестане бути загрозою", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Росія поки що не хоче мирних переговорів з Україною.

Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, відновлення діалогу з РФ можливе лише після виведення військ країни-агресора з України.

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