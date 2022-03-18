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Кулеба назвал три аргумента, которые делают позицию Украины сильной в переговорах с РФ

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три аргумента, которые делают позицию Украины в переговорах с Россией из-за войны более сильной. Он заявил, что ключевое предложение Украины - это гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "УП".

"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься", - заявил министр.

Он заявил, что Россия оказалась отчасти правой, потому что действительно за Украину никто не воюет.

"Мы и не рассчитывали. Но при этом она ошиблась, потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Россия полностью просчиталась в том, что украинцы не будут сопротивляться

Украина оказывает ожесточенное сопротивление. И надо хорошо понимать, что сейчас наши главные аргументы на переговорах - это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против РФ. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию более сильной в переговорах", - подчеркнул министр.

Война России против Украины продолжается 23-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины