Кулеба назвал победы Украины над Россией на дипломатическом уровне

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил победы Украины над Россией на дипломатическом уровне. Среди них информационная война, а также подрыв экономики агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

По словам министра, в первую очередь, Украина победила в информационной войне заняв все стратегические высоты.

"У нас есть три победы на дипломатическом фронте. Первая - Украина выиграла в информационной войне... Мы заняли "стратегические высоты" в информационной войне, но надо продолжать и работать, пока не будет Победы в войне в целом", - отметил Кулеба.

В частности, как отметил министр, в США отношение к Украине и украинцам стало только крепче.

"Вторая наша победа - это изменение отношения к Украине и украинцам. В США вышло исследование, которое показывает, что американцы относятся к украинцам так, как к немцам и другим близким им народам. Мы также работаем с азиатскими странами. Все нами восхищаются, это однозначно победа", - добавил Кулеба.

Третья же победа - подрыв российской экономики, который имеет далеко идущие последствия для агрессора.

"Третья наша победа - мы смогли подорвать основу российской военной машины под названием российская экономика. Благодаря мощным санкциям, благодаря действиям иностранных компаний. Мы выбиваем из-под русской военщины ее основу - ее экономику. Это имеет далеко идущие последствия. Мы будем продолжать давление вместе с партнерами. Мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор российской военной машины", - заявил министр.