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Кулеба назвал основные санкции, которые окончательно остановят Россию

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 01:48
Кулеба назвал основные санкции, которые окончательно остановят Россию Дмитрий Кулеба (Фото: РБК Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главный набор санкций, который точно остановит военную машину России. Среди них - это отказ мира от российской нефти, газа и угля, закрытие мировых портов для российских кораблей и продуктов, а также отключение всех российских банков от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Кулебы.

"Скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС, который устранит пробелы и лазейки во избежание санкций. По сути, по экономике РФ нанесли четыре мощных удара, которые заставили Москву срочно искать пути ухода. Пятый удар будет нанесен именно по тем лазейкам и обходным путям, на которые они двинулись", - отметил Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что его ведомство работает над двумя задачами: закрытием для России путей обхода действующих санкций и организацией новых пакетов жестких санкций.

Без импортных комплектующих и технологий у россиян уже возникли проблемы с электроникой, чипами, снайперскими винтовками, некоторыми средствами управления ракетно-артиллерийскими и минометными комплексами.

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