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Кулеба назвал единственный способ ослабить экономику России

Новина українською →
Давос, Среда 25 мая 2022 17:32
Кулеба назвал единственный способ ослабить экономику России Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Западные страны должны ввести запрет на перевоз российского сырья морским транспортом и утвердить эмбарго на энергоресурсы РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Украинском доме в Давосе.

Он отметил, что эмбарго на энергоресурсы и введение санкций против морской индустрии, которая перевозит российские нефть и газ, приведут к тому, что "экономика РФ начнет задыхаться".

"Это единственный способ действительно поставить Путина в экономически уязвимую позицию. На данный момент он чувствует себя достаточно безопасно, потому что его карманы полны денег, а цены на нефть продолжают расти", - заявил министр.

При этом глава МИД поблагодарил союзников Украины за введенные ранее санкции.

"Мы ценим санкции, которые уже были введены. Некоторые из них особенно помогают, поскольку стратегически подрывают российскую стабильность или уже сделали невозможным для России производить больше современного оружия из-за санкций", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Россия пытается шантажировать Украину и другие государства продовольственным кризисом, который произошел из-за блокады портов. Однако политики не должны поддаваться на провокации агрессора.

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