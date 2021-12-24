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Кулеба назвав єдину стратегію, яка змусить РФ піти на деескалацію

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 17:47
Кулеба назвав єдину стратегію, яка змусить РФ піти на деескалацію Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що тільки спільне стримування змусить Росію піти на деескалацію. Для цього Україна і Європа мають продемонструвати рішучість до спільних проактивних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Мир, безпека і стабільність в Європі не захистять себе самі. Наші своєчасні та спільні дії дозволять захистити їх. Стримування - єдина правильна стратегія, яка змусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна повинна брати участь у євроатлантичних консультаціях з безпеки між США, ЄС, НАТО та Росією.

До цього міністр закордонних справ Британії Лізз Трасс засудила риторику Росії на адресу України і НАТО й заявила, що єдиним виходом для Росії є діалог.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба
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