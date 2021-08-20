Кулеба назвал две проблемы на пути к ужесточению санкций против РФ

"С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит", - сказал он.

По его словам, первая проблема - это пробелы в действующем санкционном режиме, "когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно".

Между тем, вторая проблема это, непосредственно, ужесточение санкций.

"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через пол года". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми ужесточать санкции", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что санкции - это важный элемент, но Украина не сможет вернуть Крым исключительно благодаря санкционной политике.

"Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - подытожил министр.