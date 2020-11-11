Кулеба и Маас обсудили перспективу контактов глав МИД "нормандской четверки"

Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)

Сегодня 11 ноября, главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас провели телефонный разговор. Они обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в Нормандском формате.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщается, Кулеба проинформировал собеседника относительно усилий по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

"Хайко Маас положительно оценил усилия Украины в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе: соблюдение, несмотря на случаи нарушений режима прекращения огня и открытия новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области. Стороны обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

Кроме того, Маас положительно оценил украинскую инициативу относительно основания Крымской платформы и согласился, что тема оккупированного Крыма является одной из приоритетных в международной повестке дня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. На ней будет рассмотрен план по Донбассу.

Также ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москве неизвестно о подготовке встречи в нормандском формате.