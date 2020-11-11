Кулеба і Маас обговорили перспективу контактів глав МЗС "нормандської четвірки"

Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)

Сьогодні 11 листопада, голови зовнішньополітичних відомств України та Німеччини Дмитро Кулеба і Хайко Маас провели телефонну розмову. Вони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Як повідомляється, Кулеба поінформував співрозмовника щодо зусиль України з політико-дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Хайко Маас позитивно оцінив зусилля України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню та відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому Луганської області. Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Маас позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування Кримської платформи та погодився, що тема окупованого Криму є однією з пріоритетних у міжнародному порядку денному.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.

Також раніше заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Москві невідомо про підготовку зустрічі в нормандському форматі.