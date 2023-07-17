Кулеба летить до Нью-Йорка на міністерський Радбез ООН

Як повідомляється, 17 липня Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії Росії проти України, а також у заході високого рівня, приуроченому до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня глава МЗС виступить на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також із групою постійних представників африканських держав при ООН.

Радбез ООН

Нагадаємо, засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 15:00 (22:00 за Києвом), дебати в Генасамблеї - 18 липня о 10:00 (17:00 за київським часом). Вестиме засідання міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, оскільки країна в липні головує в Радбезі.

Раніше повідомлялося, що уряди держав розглядають питання, як пом’якшити небезпеки пов’язані з появою технологій штучного інтелекту, які можуть змінити глобальну економіку та ландшафт міжнародної безпеки.