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Кулеба про Крим та Донбас: Україна поверне всі території, частину дипломатичним шляхом

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна поверне всі тимчасово окуповані території: частину військовим, а частину дипломатичним шляхом.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-брифінг.

"Крим нічим не відрізняється від решти України. Україна поверне всі свої території, включаючи Крим, частину військовим шляхом, частину дипломатичним шляхом", - зазначив Кулеба.

За його словами, надто передчасно зараз робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше ми писали, що США надаватимуть Україні підтримку з урахуванням її потреб саме у цей час. При цьому Україна самостійно вирішить, де проходитимуть кордони боїв у майбутньому та які території вона має звільнити.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, які Росія окупувала після 24 лютого.

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