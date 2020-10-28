Кулеба исключил пересмотр минских соглашений

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против пересмотра минских договоренностей и нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, написание новых договоренностей является очень рискованным и неэффективным способом решения проблемы.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей", - заявил он.

По словам министра, на данный момент страны нормандского формата не готовы менять Минск-2 на принципиально новый Минск-3, а "без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2".

При этом Кулеба добавил, что сейчас нет целесообразности менять нормандский формат переговоров, но это не значит, что Украина не привлекает других игроков в этот процесс, в том числе Европейский союз и Соединенные Штаты.

"Я не вижу сейчас целесообразности изменять нормандский формат, так как он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом круге нужно договариваться. Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям", - отметил министр.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников сообщил, что Украина будет просить Германию и Францию ​​поддержать пересмотр минских договоренностей. При этом министр хочет оставить "Минск" для решения экономических и гуманитарных вопросов.