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Кулеба назвал "дымовой завесой" якобы готовность России к переговорам

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Руководство РФ сейчас нацелено только на дальнейшую войну. Поэтому все заявления о "готовности к диалогу" являются дымовой завесой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - лишь дымовая завеса", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова на мирные переговоры с Украиной. Но только на условиях российской стороны.

Похожее заявление прозвучало и от экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который заверил, что президент РФ Владимир Путин открыт к дипломатии с Украиной.

Позже в Офисе президента Украины подчеркнули, что такие инициативы Москвы могут быть только приглашением к капитуляции.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаВойна России против Украины