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Кулеба к ЕС: введите "мать всех санкций" и война завершится за считанные месяцы

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 14:35
Кулеба к ЕС: введите "мать всех санкций" и война завершится за считанные месяцы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского союза ввести всевозможные санкции против России. Поскольку, таким образом, война в Украине может завершиться за считанные месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Чтобы предотвратить "новую Бучу", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь у России. Прекратите финансировать военную машину Путина. Российская экономика - и ее война - прекратятся за считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысяч спасенных жизней", - написал он.

Война в Украине продолжается уже 41 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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