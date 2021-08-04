Кулеба и Ермак обсудили войну на Донбассе с советником Байдена по нацбезопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне с советником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном войну на Донбассе. Также обговаривалось партнерство между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В ходе встречи обсуждалась подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча со своим американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на 30 августа.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

"Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ", - уточнили в ОП.