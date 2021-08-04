ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба і Єрмак обговорили війну на Донбасі з радником Байдена з нацбезпеки

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 21:35
Кулеба і Єрмак обговорили війну на Донбасі з радником Байдена з нацбезпеки Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава офісу президента Андрій Єрмак обговорили у Вашингтоні з радником американського лідера з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном війну на Донбасі. Також обговорювалося партнерство між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В ході зустрічі обговорювалася підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США і його зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом, яка запланована на 30 Серпня.

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту.

"Особливу увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами і останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ", - уточнили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського до США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Донбас Дмитро Кулеба
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять