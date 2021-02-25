Кулеба едет во Францию обсудить нормандский формат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поедет во Францию 26 февраля. В частности, он проведет переговоры с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Особое внимание будет также уделено противодействию российской агрессии против Украины, ситуации безопасности на востоке Украины и деоккупации Крыма, дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в рамках нормандского формата.

Стороны обсудят развитие политического диалога Украины и Франции, увеличение объемов торговли и инвестиций, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

Министр также встретится с другими французскими чиновниками, представителями бизнеса, медийного и экспертного сообщества.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина на сегодня выполнила все условия для следующего нормандского саммита, однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

Кроме того, МИД Украины расценил решение России в одностороннем порядке передать пленных через посредника подрывом нормандского формата.