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Кулеба едет во Францию обсудить нормандский формат

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 11:35
Кулеба едет во Францию обсудить нормандский формат Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поедет во Францию 26 февраля. В частности, он проведет переговоры с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Министр также встретится с другими французскими чиновниками, представителями бизнеса, медийного и экспертного сообщества.

Стороны обсудят развитие политического диалога Украины и Франции, увеличение объемов торговли и инвестиций, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

Особое внимание будет также уделено противодействию российской агрессии против Украины, ситуации безопасности на востоке Украины и деоккупации Крыма, дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в рамках нормандского формата.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина на сегодня выполнила все условия для следующего нормандского саммита, однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

Кроме того, МИД Украины расценил решение России в одностороннем порядке передать пленных через посредника подрывом нормандского формата.

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