Кулеба їде до Франції обговорити нормандський формат

Міністерство закордонних справ України Дмитро Кулеба поїде у Францію 26 лютого. Зокрема, він проведе переговори з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Особлива увага буде також приділена протидії російській агресії проти України, безпековій ситуації на сході України та деокупації Криму, дипломатичним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у рамках нормандського формату.

Сторони обговорять розвиток політичного діалогу України та Франції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Міністр також зустрінеться з іншими французькими високопосадовцями, представниками бізнесу, медійного та експертного середовища.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна на сьогодні виконала всі умови для наступного нормандського саміту, однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Крім того, МЗС України розцінив рішення Росії в односторонньому порядку передати полонених через посередника підривом нормандського формату.