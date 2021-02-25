ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба їде до Франції обговорити нормандський формат

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 11:35
Кулеба їде до Франції обговорити нормандський формат Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України Дмитро Кулеба поїде у Францію 26 лютого. Зокрема, він проведе переговори з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Міністр також зустрінеться з іншими французькими високопосадовцями, представниками бізнесу, медійного та експертного середовища.

Сторони обговорять розвиток політичного діалогу України та Франції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Особлива увага буде також приділена протидії російській агресії проти України, безпековій ситуації на сході України та деокупації Криму, дипломатичним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у рамках нормандського формату.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна на сьогодні виконала всі умови для наступного нормандського саміту, однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Крім того, МЗС України розцінив рішення Росії в односторонньому порядку передати полонених через посередника підривом нормандського формату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Дмитро Кулеба Франція Нормандський формат
NEWS
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"