Кулеба про ядерні санкції проти РФ: Україна запропонувала ЄС механізм, але результату немає

Чиновник зазначив, що зволікання Євросоюзу щодо ядерних санкцій проти Росії є великою помилкою. Таким чином, країні-агресору все ще дозволяють заробляти на ядерній індустрії.

"Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією та Радянським Союзом. Ми дали вудочку в руки ЄС, щоб вона зловила велику жирну санкційну рибу "Росатому". Але на жаль, ми поки що цього результату не бачимо", - підкреслив міністр закордонних справ.

За словами Кулеби, Україна відверто говорить про таку помилку Європейського Союзу.

Ядерні санкції проти Росії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Але вже через вісім місяців ЄС відмовляється вводити такі обмеження стосовно країни-агресора. І вони, найімовірніше, не увійдуть до нового пакету санкцій проти РФ, де основну увагу приділили забороні імпорту російських алмазів.

Варто зауважити, що "Росатом" є одним з головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.