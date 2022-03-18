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Кулеба и Боррель обсудили подготовку пятого пакета санкций против РФ

Фото: Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе телефонного разговора они обсудили подготовку пятого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулеба в Twitter.

"Говорил с Жозепом Боррелем. Мы обсудили подготовку 5-го пакета санкций ЕС в отношении России. Давление будет усиливаться до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы остановить российское варварство. Мы также обсудили вопросы защиты и помощи украинцам, которые бежали от российских бомб в ЕС", - написал он.

Война России против Украины продолжается 23-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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