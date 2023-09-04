Кулеба анонсував переговори Зеленського та Ердогана за результатами зустрічі з Путіним

"Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським", - заявив глава українського МЗС.

Він також наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра.

Поїздка Ердогана до Росії

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 4 вересня, перебуває з візитом в Сочі. Він уже зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Однією з головних тем обговорень стало можливе поновлення "зернової угоди", яка дозволяла перевозити українське зерно Чорним морем. Лідери не змогли досягти домовленостей з цього питання.

Також президент Туреччини запропонував главі Кремля посередництво у переговорах між Україною та Росією.