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Кулеба анонсував переговори Зеленського та Ердогана за результатами зустрічі з Путіним

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведуть переговори після поїздки турецького лідера до Сочі на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським", - заявив глава українського МЗС.

Він також наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра.

Поїздка Ердогана до Росії

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 4 вересня, перебуває з візитом в Сочі. Він уже зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Однією з головних тем обговорень стало можливе поновлення "зернової угоди", яка дозволяла перевозити українське зерно Чорним морем. Лідери не змогли досягти домовленостей з цього питання.

Також президент Туреччини запропонував главі Кремля посередництво у переговорах між Україною та Росією.

 

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