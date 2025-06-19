На кухні постійно стоїть сморід? 7 причин, чому з’являється неприємний запах

Пересохлий сифон

Якщо ви довго були у відпустці і повернулися до загадкового запаху - можливо, пересох сифон. Ця вигнута труба утримує воду, щоб блокувати каналізаційні запахи.

Коли вона висихає, гази потрапляють у приміщення. Просто відкрийте кран на кілька хвилин, щоб повернути водяний бар’єр.

Бактерії в трубах

Навіть без жиру чи пересохлого сифона у трубах можуть розмножуватись бактерії. Якщо запах не зникає після кип’ятку, спробуйте спеціальний засіб на основі ферментів.

Вони ефективно борються з бактеріями, не шкодячи трубам. Цей метод особливо корисний при тривалих або повторюваних запахах.

Повне відро для сміття

Найчастіше причина неприємного запаху - сміття, яке давно потрібно було винести. Якщо ви вже й не пам’ятаєте, коли востаннє це робили, то час настав.

Після виносу обов’язково помийте саме відро, адже воно може накопичувати залишки їжі. Для цього можна використати мийний засіб і промити його на вулиці або у ванній.

Відро для сміття - найчастіше джерело смороду на кухні (фото: Freepik)

Жир у сифоні

Інколи проблема - у жирових відкладеннях у трубі. Якщо ви зливали у мийку олію чи залишки соусів, вони могли осісти в сифоні.

Налийте у нього киплячу воду - це допоможе розчинити жир. Повторіть кілька разів для кращого результату без використання хімії.

Протікання труб

Якщо на кухні пахне вогкістю або підвалом - можливо, є витік. Загляньте під мийку: калюжі чи конденсат вказують на проблему.

Вимкніть воду, витягніть речі з-під раковини й висушіть усе. Потім викличте сантехніка - самостійний ремонт може призвести до ще більших проблем.

Брудна мийка

Навіть якщо в мийці немає посуду, вона все одно може бути джерелом запаху. Просте споліскування не допоможе позбутись бактерій чи грибка.

Для ефективного очищення використовуйте м’яку губку, теплу воду з мийним засобом, а потім посипте поверхню содою і ще раз добре потріть. Завершіть очищення теплою водою і витріть мікрофіброю.

Брудна мийка зазвичай погано пахне (фото: Freepik)

Бруд під технікою

Під плитою та холодильником накопичуються крихти, пил і навіть мертві комахи. Ці ділянки часто залишаються поза увагою під час прибирання.

Періодично відсувайте техніку, щоб ретельно помити підлогу та стіни. Так ви не лише позбудетесь запаху, а й зменшите ризик появи шкідників.