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Куди звертатися за призначенням субсидій: роз’яснення Мінсоцполітики

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 08:58
Куди звертатися за призначенням субсидій: роз’яснення Мінсоцполітики Фото: заявку на субсидію можна подати до ПФУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 грудня 2022 року українці можуть звернутися за субсидією не лише до ЦНАПів та місцевих органів влади, а й до відділень Пенсійного Фонду, які працюють за екстериторіальним принципом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, для отримання субсидії вперше, потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:

  • до ЦНАП або уповноважених осіб виконавчих органів територіальних громад;
  • з 1 грудня - також до сервісного центру Пенсійного фонду України, або через веб-портал чи мобільний додаток Пенсійного фонду України;
  • в електронній формі через Портал Дія.

У Мінсоцполітики повідомили, що через війну міністерство запровадило розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період (з травня 2022 року по квітень 2023 року включно) домогосподарствам, які отримували її в опалювальному сезоні 2021-2022 років, без звернень громадян.

У прес-службі також додали, що Пенсійний фонд вже успішно забезпечив виплату субсидій протягом осені 2022 року в рамках першого етапу передачі функцій їх надання від органів соціального захисту населення. Наразі Пенсійним фондом України розпочато другий етап - прийом громадян та розгляд звернень громадян з означених питань.

"Із січня 2023 року призначення, нарахування і виплату житлових субсидій та пільг здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України. У ПФУ розповіли, що це означає для громадян.

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