Куда пойти в Киеве на выходных 2-3 июня

Афиша интересных мероприятий на выходные в Киеве 2-3 июня для всех, кто хочет ярко отпраздновать начало лета

Куда пойти в Киеве на выходных, и где можно весело и увлекательно провести первый летний уикенд - расскажет Styler.

Афиша мероприятий 2-3 июня в Киеве: концерты

2 июня в киевском клубе BelEtage состоится концерт MELOVIN в рамках тура исполнителя по стране. Участник от Украины на Евровидении 2018 презентует программу с известными хитами, которые звучали на сцене нацотборов и в финале главного песенного конкурса Европы. MELOVIN также готовит сюрпризы для своих поклонников. Начало концерта в 22:00, стоимость от 850 грн.

Фото: Концерт MELOVIN 2 июня в BelEtage (facebook.com/bighousemelovin)

В Caribbean Club 2 июня выступит харьковская группа Pur:Pur. В прошлом коллектив становился финалистом национального отбора на Евровидение, Pur:Pur выступали на многочисленных фестивалях за рубежом, записывали саундтреки к фильмам. В 19:00 2 июня Pur:Pur представят слушателям удивительный микс электронно-акустических мелодий с нежным вокалом солистки Наты Смирновой. Стоимость билета от 220 грн.

В Docker Pub 2 июня пройдет концерт группы Тhe ВЙО, которую считают пионерами украинского регги. В 22:00 коллектив представит новые песни и популярные хиты. Стоимость от 125 грн.

В воскресенье, 3 июня в Docker Pub выступит Виктор Павлик с рок-программой Pavlik Overdrive. В рамках концерта прозвучат хиты со времен начала его карьеры и до современных шлягеров. Композиции будут исполнены в стиле поп-хард-рок. Начало концерта в 20:00, стоимость от 150 грн.

Выходные в Киеве: фестивали и выставки 2-3 июня 2018

Начало лета можно будет отпраздновать пикником на свежем воздухе на фестивале Ulichnaya Eda. Cheat meal, который пройдет с 1-го по 3 июня на Арт-заводе "Платформа". Гостей мероприятия ждет новый фуд-корт с лакомствами кухонь разных уголков мира. Также будет создана отдельная фуд-локация для сторонников принципов правильного питания. На фестивале будет работать фермерский рынок, кинотеатр, бьюти-зона, развлекать посетителей будут ярким и вкусным фуд-шоу. Часы работы фестивального городка с 16:00 до 23:00. Стоимость билета - 100 грн.

Фото: Фестиваль уличной еды (facebook.com/ulichnayaeda)

Фестиваль вина KYIV WINE (2-3 июня) предложит посетителям широкий ассортимент напитков и закусок к ним. Изюминкой мероприятия станет безлимитная дегустация. 2 июня на фестивале будут представлены вина из 50 стран, а также 20 фуд-кортов с закусками, большую часть из которых будут составлять морепродукты. В рамках мероприятия состоится гала-ужин, длинный обед, мастер-классы, угощения от популярных ресторанов. KYIV WINE пройдет на территории бывшего завода Тетра-Пак по ул. Межигорской, 82 2 и 3 июня с 12:00 до 20:00. Стоимость от 750 грн.

Фото: Фестиваль вина KYIV WINE (facebook.com/kyivwine)

С 30 мая по 3 июня в Мыстецьком Арсенале проходит VIII международный фестиваль "Книжный арсенал". Мероприятие соберет 200 украинских писателей и гостей более чем из 30 стран мира, а также 150 издательств, которые представят свои новинки. На "Книжном арсенале" презентуют проекты иллюстраторы и дизайнеры.

Фото: Фестиваль "Книжный арсенал" (facebook.com/BookArsenal)

В ботаническом саду им. Гришко 1-3 июня с 14:00 до 19:00 проходит выставка пионов. Посетители смогут узнать много нового об ароматном цветке, получить советы по уходу за растениями и насладится красотой пионов разных сортов. Вход на выставку свободный, необходимо оплатить только стоимость билетов в ботсад.

Мероприятия на выходные в Киеве для детей

Выходные 2-3 июня будут посвящены Международному дню защиты детей. Для малышей и их родителей состоится несколько мероприятий.

Семейный фестиваль Family Day пройдет в Парке Победы. Здесь 2 июня запланирована ярмарка с товарами для всей семьи, интересные мастер-классы, развлечения от аниматоров, конкурсы, вкусные угощения, познавательные лекции, встреча с телезвездами. Часы работы Family Day с 12:00 до 20:00 2 июня. Вход свободный.

Фото: Фестиваль для всей семьи Family Day (facebook.com/Liza.Ukraine)

"День счастливого ребенка" пройдет в ТРЦ Art-Mаll. К Международному дню защиты детей приурочены детский конкурс красоты, ярмарка подарков, выступление детских коллективов и украинских звезд, также будет работать бьюти-зона с аквагримом. Мероприятие пройдет 2 июня с 10:00 до 16:00.

Спортивные мероприятия на выходных 2-3 июня

"Олимпийский день" 2 июня пройдет на Оболонской набережной Киева. Все участники забега гарантировано получат призы. Регистрация начнется в 09:30, в 11:00 состоится мастер-класс с олимпийскими чемпионами, а в 11:30 будет дан старт забегу.

Фото: Олимпийский день на Оболонской набережной (facebook.com/olympicua)

Традиционный "Пробег под каштанами" ко дню Киева в этом году был перенесен на 3 июня из-за Финала Лиги чемпионов. В воскресенье благотворительный забег поцентру города стартует в 09:00 с Михайловской площади.

Места для пикников в Киеве (video.rbc.ua)