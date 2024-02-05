Кучугури до 2 метрів. До Карпат повернулася справжня зима (фото)

До Карпат прийшла справжня зима 5 лютого. Снігу випало стільки, що кучугури подекуди сягають 2 метрів заввишки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост та ДСНС України.

Так, станом на 10:00 5 лютого на горі на Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена.

"Вітер південний, південно-західний 15-17 м/с., температура повітря -4°С. Хуртовина. Кучугури свіжого снігу місцями сягають до двох метрів", - йдеться в повідомленні пошуково-рятувального посту.

Кучугури досягають 2 метрів у Карпатах 5 лютого (facebook.com/chornogora.rescue112)

Рятувальники просять українців відмовитись від походів у гори.

"Наполегливо закликаємо всіх не вирушати за таких погодних умов у гори! Бережіть себе!" - йдеться у повідомленні ДСНС України.

Погода в Україні

Нагадаємо, на 5 лютого в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин відразу в двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця. При цьому, про те, що ближче до середини лютого не виключено значення 15-20 градусів тепла в окремі дні, попереджав і народний синоптик.