ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сугробы до 2 метров. В Карпаты вернулась настоящая зима (фото)

Карпаты, Понедельник 05 февраля 2024 13:54
UA EN RU
Сугробы до 2 метров. В Карпаты вернулась настоящая зима (фото) Фото: сугробы достигают 2 метров в Карпатах 5 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Карпаты пришла настоящая зима 5 февраля. Снега выпало столько, что сугробы местами достигают 2 метров высотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост и ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 10:00 5 февраля на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена.

"Ветер южный, юго-западный 15-17 м/с., температура воздуха -4°С. Вьюга. Сугробы свежего снега местами достигают двух метров", - говорится в сообщении поисково-спасательного поста.

Сугробы до 2 метров. В Карпаты вернулась настоящая зима (фото)

Сугробы достигают 2 метров в Карпатах 5 февраля (facebook.com/chornogora.rescue112)

Спасатели просят украинцев отказаться от походов в горы.

"Упорно призываем всех не отправляться при таких погодных условиях в горы! Берегите себя!" - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Погода в Украине

Напомним, на 5 февраля в Украине прогнозируется вероятность схода лавин сразу в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

При этом, в ближайшее время воздух из Средиземного моря повлечет за собой повышение температуры Украины до 15-16 градусов. Теплая погода сохранится до середины месяца. При этом, о том, что ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни предупреждал и народный синоптик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Снегопад Карпаты
NEWS
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом