Кучеренко: малый бизнес нуждается в реальной поддержке, а не в лозунгах и псевдореформах

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

По его словам, страна нуждается в четкой стратегии изменений и профессиональной команде для ее реализации

Власть должна сосредоточиться на реальной помощи малому предпринимательству, а не облагать его дополнительными налогами ради спасения провалившегося бюджета и прикрытия собственной некомпетентности.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины", кандидат на должность мэра Киева Алексей Кучеренко во время выступления в Верховной Раде.

"Мы сегодня на площади видим очень много людей - это представители малого бизнеса, ФЛП. Они пришли к нам с вами просить либо отсрочить, либо изменить так называемую реформу, которая была введена принятием целого ряда законов относительно налогообложения этих предпринимателей, в отношении контроля над ними, относительно кассовых аппаратов", - заявил народный депутат.

По словам представителя команды Тимошенко, так называемые либеральные реформы президента и его ставленников не просто не работают, они заводят все отрасли государства в тупик, приводят к росту тарифов, накопления долгов, усилению налогового давления. Страна нуждается в четкой стратегии изменений и профессиональной команде для ее реализации.

"Весь мир сегодня поддерживает малый и средний бизнес. Весь мир выходит из парадигмы - чем больше граждане обеспечат себя и свои семьи, тем лучше будет для государства. Поэтому время одуматься и не рубить ту курицу, которая несет золотые яйца", - добавил Кучеренко.

Напомним, "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

В понедельник, 14 сентября, партия Юлии Тимошенко заключила с общественным движением "SaveФОП" Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.